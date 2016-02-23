УНІАН запускає послугу push-повідомлень
14:56, 23 лютого 2016Суспільство
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Інформаційне агентство УНІАН запускає для користувачів мобільних додатків послугу push-повідомлень.
Подібні повідомлення будть приходити користувачам не частіше декількох разів на день і будуть використовуватися для розсилки важливих і термінових новин.
Подібна послуга дозволить тримати вас в курсі дійсно важливих подій в Україні та світі.
Якщо Ви не хочете отримувати push-повідомлення, перейдіть в налаштування програми і вимкніть функцію отримання повідомлень.
Мобільний додаток працює на платформі iOS і Android, і вже доступний для завантаження в AppStore і PlayMarket.
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