УНІАН запускає послугу push-повідомлень

Подібні повідомлення будть приходити користувачам не частіше декількох разів на день і будуть використовуватися для розсилки важливих і термінових новин.

Подібна послуга дозволить тримати вас в курсі дійсно важливих подій в Україні та світі.

Якщо Ви не хочете отримувати push-повідомлення, перейдіть в налаштування програми і вимкніть функцію отримання повідомлень.

Мобільний додаток працює на платформі iOS і Android, і вже доступний для завантаження в AppStore і PlayMarket.