Очільнику Луганщини посилять охорону

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Під вечір отримав листа від поліції, в якому йдеться про те, що за рішенням суду поліція має надати мені додаткову охорону, забезпечивши повну безпеку", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Тука зазначив, що питаннями безпеки займаються фахівці, а не він особисто. "І мій опір вони сприймають дуже критично, як суто дилетантський", - сказав голова ВЦА.

Майже весь день провів в Старобельску.Нарада у прикордонників.Нарада у штабі сектору.Нарада в Адміністрації.Поспілку... Posted by George Tuka on Tuesday, February 23, 2016

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині застрелили мера Старобільська Володимира Живага. У Національній поліції підтвердили, що смерть міського голови Старобільська кваліфікують як умисне убивство.