Очільнику Луганщини посилять охорону
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука повідомив, що суд постановив посилити йому охорону.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Під вечір отримав листа від поліції, в якому йдеться про те, що за рішенням суду поліція має надати мені додаткову охорону, забезпечивши повну безпеку", - йдеться в повідомленні.
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При цьому Тука зазначив, що питаннями безпеки займаються фахівці, а не він особисто. "І мій опір вони сприймають дуже критично, як суто дилетантський", - сказав голова ВЦА.
Майже весь день провів в Старобельску.Нарада у прикордонників.Нарада у штабі сектору.Нарада в Адміністрації.Поспілку...Posted by George Tuka on Tuesday, February 23, 2016
Як повідомляв УНІАН, на Луганщині застрелили мера Старобільська Володимира Живага. У Національній поліції підтвердили, що смерть міського голови Старобільська кваліфікують як умисне убивство.