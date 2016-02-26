На Чернігівщині стався витік газу із підземного газосховища
На Чернігівщині учора ввечері стався витік газу із підземного газосховища.
Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.
Зазначається, що у Носівському районі на території підприємства Мринське управління підземного зберігання газу на газосховищі Червонопартизанське (біля с.Мрин та с.Плоске) під час виконання планових робіт з капітального ремонту технологічної свердловини №70 сталась розгерметизація запірної арматури з подальшим фонтануванням газу у повітря висотою 40-50 м. На щастя, загоряння не сталося.
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Жертв та потерпілих немає. Концентрація газу у повітрі не перевищує вибухонебезпечний поріг. Надзвичайна ситуація не вплинула на стабільне забезпечення газопостачання користувачам.
Силами персоналу газосховища та залученими додатково керівництвом ПАТ «Укртрансгаз» спеціалізованими воєнізованими аварійно-рятувальними частинами протифонтанної нафтогазової служби, а також підрозділами ДСНС Чернігівської та Полтавської областей вживаються заходи щодо припинення витоку газу із свердловини і ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, додали в ОДА.