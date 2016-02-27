У Києві на хабарі затримано службовця Державної казначейської служби

Сьогодні, 26 лютого, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури працівниками слідчого управління ГУ НП у м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБ України затримано службову особу Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 55 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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Посадовець вимагав вказані кошти від представника підприємства за не вжиття заходів щодо подання позову про повернення до Державного бюджету зайво перерахованих коштів у сумі 110 тис. гривень.

Наразі службовця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.