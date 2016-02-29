Працівники мукачівського ПТУ перекрили міжнародну трасу Київ - Чоп (фото, відео)

Хода пройшла фактично усім місто – з вулиці Кооперативної, що на виїзді з Мукачева в південному напрямку в бік Іршави, через вулиці Матросова, Стуса, Садова, Галицького до північно-східного виїзду з Мукачева у бік Сваляви, повідомляє mukachevo.net.

Колона утворилася з близько 200 осіб. Це переважно викладачі ПТУ. Студентів обмаль. Колона пройшла проїжджими частинами, спереду і позаду яку супроводжували патрульні автомобілі.

Близько 15:00 учасники акції протесту заблокували міжнародну трасу Київ – Чоп в районі обох АЗС – у бік Ужгорода та у бік Сваляви, а також в’їзд до міста через вулицю Д.Галицького. У всіх трьох місцях люди ходять юрбою по пішохідних переходах.

Головна вимога учасників акції – відновлення фінансування ПТУ. Востаннє кошти на функціонування профтехучилищ надходили ще у 20-х числах грудня минулого року. Тобто уже понад 2 місяці ПТУ існують без зарплат, стипендій та будь яких виплат. Відтак, люди вимагають від керівництва держави негайно втрутитися у ситуацію.

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Нагадаємо, що історія з фінансуванням ПТУ почалася з ухвалення бюджету області, в якому на це не передбачили кошти, переклавши їх на плечі бюджетів міст Закарпаття. Водночас, у Мукачеві ця проблема постала особливо гостро, адже мова йде про 48 мільйонів гривень, що складає 7% бюджету міста. Відтак, Мукачівська міська рада звернулася до керівництва держави з приводу необхідності вирішити це питання.

Згодом, 4 лютого Верховна Рада ухвалила рішення, згідно з яким ПТУ мають фінансуватися з державного бюджету через механізм субвенцій. Однак кошти досі не поступили.