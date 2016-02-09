У Житомирі працівники ПТУ під гасла "Підніміть профтехосвіту з колін!" штурмували міськраду (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли під стіни Житомирської міської ради з гаслами «Підніміть профтехосвіту з колін!», «Припиніть голодомор профтехосвіти!», «Освіта - не бізнес, знання, не товар!». Люди стоять під дощем під парасольками.

Учасники акції вимагають, аби питання прийняття на баланс міста профтехучилищ було розглянуто сьогодні на черговій сесії міськради, присвяченій, в основному, земельним питанням.

Пізніше стало відомо, що учасники акції з криками «Ганьба!» пройшли повз охорону на другий поверх Житомирської міськради, де зараз проходить чергова сесія.З пікетувальниками зустрілися та вислухали їхні вимоги представники влади міста, після цього до приміщення міськради зайшло кілька пікетувальників. На місці події присутні правоохоронці.

До сесійної зали вони не заходять, а стоять у вхідних дверей, голосно кричать та вимагають вислухати їхні вимоги. Це заважає роботі сесії.

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Водночас у сесійній залі знаходяться представники пікетувальників, які пройшли туди раніше зі згоди керівництва міськради. Вони тримають плакати з гаслами "Де нам отримати робітничу професію?», «Не залишайте державу без робітничих рук», тощо.

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Мер Житомира Сергій Сухомлин запропонував внести вказане питання до порядку денного сесії і депутати проголосували за це.

Сухомлин також наголосив на необхідності вирішувати усі проблемні питання в межах чинного законодавства.

Засідання сесії триває.

На сесії прозвучало, що вказана сума коштів є надзвичайно великим навантаженням на міський бюджет і що ці видатки мають фінансуватися з обласного бюджету, тому міськрада проголосувала за направлення відповідного звернення до уряду та парламенту.Як повідомляв УНІАН, 25 січня депутати Житомирської міськради вирішили не приймати на баланс міста 10 профтехучилищ, на утримання яких у 2016 році потрібно близько 75 млн грн.