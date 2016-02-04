Уряд виділив 500 мільйонів гривень на фінансування ПТУ в 2016 році

Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, гроші будуть розподілятися між містами обласного значення, де є реальна обмеженість ресурсу. «Ухвалення цієї постанови дозволить допомогти місцевим бюджетам, які поки що не в змозі забезпечити власне фінансування закладів професійно-технічної освіти, та забезпечити належне фінансування та функціонування ПТУ», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2015 року ухвалила закон України про державний бюджет на 2016 рік. У законі зазначалося, що фінансування професійно-технічної освіти лягає на бюджети місцевих рівнів. Однак у багатьох місцевих бюджетах недостатньо коштів для забезпечення фінансування ПТУ.

У зв'язку з цим Верховна Рада 4 лютого 2016 року ухвалила два закони, що вносять зміни до Бюджетного кодексу та бюджету України, які повертають практику фінансування професійно-технічної освіти з бюджетів областей і державного бюджету. Субвенції з держбюджету становитимуть близько 2 млрд грн, у той час як для повного фінансування професійно-технічної освіти в 2016 році необхідно 5,8 млрд грн.

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Під час голосування за закони було враховано поправку про те, що уряд розподілить 500 млн грн між областями на короткострокову підтримку професійно-технічної освіти в 2016 році, що дозволить покрити недостатність фінансування на час імплементації ухвалених законів.