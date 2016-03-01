Більшість опитаних українців вважає Росію відповідальною за невиконання "Мінська"
Більше половини громадян України вважають, що за невиконання Мінських угод відповідальні Росія та контрольовані нею бойовики.
Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого.
Зокрема, соціологи запитали респондентів, чи знають вони про Мінські угоди.
80,5% опитаних відповіли, що знають; 18,6% - що ні; і 0,9% не змогли відповісти.
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При цьому на запитання, чи можна назвати Мінські угоди вигідними для України, 6,4% висловили думку, що точно так, 21,8% - скоріше так, 26,3% - скоріше ні, 25,3% - точно ні, а 20,2% не змогли відповісти.
Водночас відповідаючи на питання, хто на думку респондентів більшою мірою відповідальний за невиконання Мінських угод, 45,9% опитаних сказали, що таку відповідальність несе російська влада.
17,1% вважають, що за невиконання Мінських угод відповідальні бойовики "ДНР" і "ЛНР".
Тільки 14,7% назвали українську владу відповідальною, а 0,9% сказали, що Мінські угоди виконуються. 4,9% опитаних мали іншу відповідь, а 16,5% - не змогли відповісти.
Всього за вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. осіб віком від 18 років в усіх областях України (без врахування населення окупованих територій Автономної республіки Крим, Донецької і Луганської областей). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.