Більшість опитаних українців вважає Росію відповідальною за невиконання "Мінська"

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого.

Зокрема, соціологи запитали респондентів, чи знають вони про Мінські угоди.

80,5% опитаних відповіли, що знають; 18,6% - що ні; і 0,9% не змогли відповісти.

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При цьому на запитання, чи можна назвати Мінські угоди вигідними для України, 6,4% висловили думку, що точно так, 21,8% - скоріше так, 26,3% - скоріше ні, 25,3% - точно ні, а 20,2% не змогли відповісти.

Водночас відповідаючи на питання, хто на думку респондентів більшою мірою відповідальний за невиконання Мінських угод, 45,9% опитаних сказали, що таку відповідальність несе російська влада.

17,1% вважають, що за невиконання Мінських угод відповідальні бойовики "ДНР" і "ЛНР".

Тільки 14,7% назвали українську владу відповідальною, а 0,9% сказали, що Мінські угоди виконуються. 4,9% опитаних мали іншу відповідь, а 16,5% - не змогли відповісти.

Всього за вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. осіб віком від 18 років в усіх областях України (без врахування населення окупованих територій Автономної республіки Крим, Донецької і Луганської областей). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.