Чуркін обвинуватив Україну в невиконанні Мінських угод і вважає, що в усьому винні "радикали"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на засіданні Радбезу ООН.

«Ті інструменти, які пропонувалися ОБСЄ для врегулювання кризи, включаючи швейцарську «дорожню карту» виявилися не реалізованими в першу чергу через небажання Києва шукати рішення на шляхах відкритого діалогу з різними регіонами і здоровими політичними силами, порядок денний дозволили диктувати «радикалам», - вважає він.

«У цьому вбачається причина не лише повного розбрату в економічному і політичному житті України, а й невиконання Києвом ряду ключових положень Комплексу заходів, погодженого в Мінську лідерами «нормандської четвірки», - переконаний постпред РФ в ООН.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій.