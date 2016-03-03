Місія ООН занепокоєна з приводу можливої заборони Меджлісу в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, презентуючи у Києві 13-ту доповідь місії про ситуацію з правами людини. Доповідь охоплює період з 16 листопада 2015 року по 15 лютого 2016 року.

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За словами Фіони Фрейзер, у доповіді зазначається, що «тривожною подією стало подання 15 лютого «прокурором Криму» до «верховного суду Криму» запиту про визнання Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, екстремістською організацією та про заборону його діяльності».

Як сказала голова місії, введення в Криму законів Російської Федерації негативно вплинуло на ситуацію з правами людини, особливо «це стосується української меншості та корінного народу Криму - кримських татар». За її словами, відбувається їхнє переслідування.

У доповіді сказано, зокрема, що «зберігається тенденція кримінального переслідування кримських татар - учасників демонстрацій, а також арештів кримських татар за нібито приналежність до «терористичних» організацій.

Крім того, в доповіді зазначається, що єдиний храм Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі може бути закрито.

Також у доповіді йдеться, що деякі рішення уряду України вплинули на права людини в Криму, наприклад, «рішення про обмеження доступу до банківських послуг у материковій частині України».

«Громадська блокада», яку кримські татари та українські активісти «незаконно запровадили з 20 вересня 2015 року і яка призвела до ряду порушень прав людини, була знята 17 січня», - підкреслюється в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини.