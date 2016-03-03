Поклонська vs кримські татари: на окупованому півострові розпочався суд щодо заборони Меджлісу
У Верховному суді окупованого Криму 3 березня розпочався суд щодо заборони діяльності Меджлісу кримських татар на території півострова, ініційований так званим прокурором Криму Наталією Поклонською.
Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передає Крим.Реалії.
Традиційно квартал біля будівлі суду оточений правоохоронцями, сам суд обгородили турнікетами, в будівлю пускають через рамки металодетекторів, людей обшукують.
"Цього разу обрали найменшу будівлю суду, нагнали туди якихось студентів, щоб заповнити зайві місця і щоб було якомога менше слухачів засідання", – розповів Смедляєв.
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За його інформацією, до суду вже з'явилася обвинувач Поклонська, від Меджлісу у залі суду присутні перший заступник Меджлісу кримських татар Наріман Джелял, член Меджлісу Еміне Авамілєва і адвокат Джеміл Темишев.
Як повідомляв УНІАН, у Криму представники окупаційної влади вирішили подати позов до "Верховного суду республіки" про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові.
Зазначимо, що віце-президент Постійного форуму ООН з питань корінних народів Олівер Лооде радить окупантам утриматися від можливої заборони Меджлісу кримськотатарского народу, що стало б атакою на всі корінні народи світу.