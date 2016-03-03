Поклонська vs кримські татари: на окупованому півострові розпочався суд щодо заборони Меджлісу

Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передає Крим.Реалії.

Традиційно квартал біля будівлі суду оточений правоохоронцями, сам суд обгородили турнікетами, в будівлю пускають через рамки металодетекторів, людей обшукують.

"Цього разу обрали найменшу будівлю суду, нагнали туди якихось студентів, щоб заповнити зайві місця і щоб було якомога менше слухачів засідання", – розповів Смедляєв.

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За його інформацією, до суду вже з'явилася обвинувач Поклонська, від Меджлісу у залі суду присутні перший заступник Меджлісу кримських татар Наріман Джелял, член Меджлісу Еміне Авамілєва і адвокат Джеміл Темишев.

Як повідомляв УНІАН, у Криму представники окупаційної влади вирішили подати позов до "Верховного суду республіки" про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові.

Зазначимо, що віце-президент Постійного форуму ООН з питань корінних народів Олівер Лооде радить окупантам утриматися від можливої заборони Меджлісу кримськотатарского народу, що стало б атакою на всі корінні народи світу.