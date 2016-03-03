У Міноборони сподіваються, що кількість бажаючих служити за контрактом складе 5-6 тисяч щомісяця

Міністр оборони України Степан Полторак розраховує на збільшення щомісяця на 5-6 тисяч бажаючих вступити на контрактну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав журналістам.

"Необхідність проведення мобілізації в дуже великому ступені залежить від того, яка буде обстановка на фронті", - заявив Полторак.

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За словами міністра, також ідеться про спроможність українських військових частин та про активність роботи з набору контрактників на службу в армію.

"Я хотів би сказати, що ми дійсно побачили дуже серйозне зрушення в цьому плані: за перший місяць записалися 9 тис. чоловік на контракт. Ми вже призвали 7 тисяч. Ми передбачаємо і розраховуємо на те, що в місяць кількість бажаючих укласти контракт буде не менше 5-6 тис.", - заявив Полторак.

За його словами, якщо такими темпами буде відбуватися робота, то Збройні сили України вийдуть на ту чисельність професійних сил, які будуть спроможні виконати основне завдання.

"Звичайно, якщо буде ускладнена обстановка в зоні проведення антитерористичної операції або будуть активізовані бойові дії, ми будемо вимушені проводити мобілізацію, але на сьогоднішній день це питання не стоїть", - наголосив міністр оборони.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що зростання контрактників в українській армії є стратегічним завданням для Збройних сил.

"Професійна армія більш ефективна, ніж та, яка формується за мобілізацією. І саме тому зростання контрактної складової в армії - це одна із стратегічних задач, яка перед нами стоїть. І сьогодні ми оцінюємо кількість контрактників, які приходять в армію. Це достатньо велика кількість. У випадку, коли їх буде достатньо, щоб чисельність наших Збройних сил не зменшувалася нижче необхідного рівня (для відбиття агресора), ми зможемо відтермінувати термін мобілізації", - сказав Турчинов.

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Водночас, за словами секретаря РНБО, "протягом березня ми будемо приймати рішення з цього питання, оцінюючи кількість контрактників... Ще є другий резерв – строкова служба".

Турчинов нагадав, що ті, хто призиваються на строкову службу, не перебувають у зоні АТО.