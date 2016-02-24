Порошенко: на контрактну службу потрібно брати демобілізованих військових, які брали участь у бойових діях

Про це президент Петро Порошенко сказав на нараді з командирами бригад, бойовими офіцерами за участі міністра оборони Степана Полторака і начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка щодо підвищення ефективності армії.

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На початку зустрічі глава держави зауважив, що нині запроваджена глибинна реформа сектору оборони і безпеки.

"Зараз змінюємо структуру, всі технології і підходи для забезпечення оборонної безпеки держави і повний перехід української армії на НАТОвські стандарти", - констатував він.

Петро Порошенко зазначив, що ініціював зустріч із бойовими офіцерами, які мають досвід участі в АТО, саме тому, що вони, як ніхто інший, знають всі реалії несення служби, проблемні питання та які саме кроки треба вжити для подальшої розбудови армії.

"На вашому прикладі має навчатися покоління українських військовослужбовців, як захищати Батьківщину, і ваша думка - чесна, спокійна і неупереджена про те, які кроки нам зараз треба зробити для того, щоб вдосконалити наші Збройні сили, підвищити їх ефективність - для мене буде надзвичайно важлива", - сказав президент.

Учасники наради обговорили питання служби за контрактом. Зокрема, глава держави поцікавився станом грошового забезпечення особового складу.