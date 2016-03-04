Савченко заявила, що відмовиться від голодування лише у разі повернення до України "живою чи мертвою" (документ)

Про це йдеться в її заяві, текст якої має УНІАН.

«Я, Савченко Надія Вікторівна, українка, громадянка України, оголошую сухе голодування з 04.03.2016 року до повернення мене до України живою чи мертвою», - наголосила Савченко.

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За її словами, сухе голодування - це протест «на дії російської влади, російських спецслужб, слідства, суду і прокуратури РФ, на те, що вони намагаються приховати свої злочини».

Савченко впевнена, що ці органи винні в порушенні міжнародного права, у викраденні її з України, насильницькому перевезенні до РФ і незаконному триманні її у в‘язницях РФ і безчестном суді.

«Я забороняю в СІЗО і взагалі в Росії намагатися виводити мене з голодовки. Забороняю брати у мене будь-які аналізи і змушувати мене приймати будь-які медикаменти. Забороняю російським лікарям і працівникам СІЗО до мене торкатися. Згодна лише на огляд лікарями з України чи Європи», - наголосила Савченко.

«Забороняю переміщувати будь-куди з камери й етапувати мене будь-куди без пояснення мені цілі етапу та місця прибуття. Будь-яке застосування до мене фізичної сили розцінюватиму як тортури і чинитиму опір», - додала вона.

Савченко наголосила, що якщо залишиться живою, вимагає вивезти її на судове засідання.

«У разі моєї смерті забороняю робити розтин мого тіла і вимагаю віддати його цілим моїм мамі і сестрі. Моє рішення зміні не підлягає», - заявила Савченко.

Крім того, вона написала українською мовою: «У Росії нікому не вірю! Не боюся! Не прошу! Я сказала своє останнє слово! З Україною в серці».

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили її до Росії.

У середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня держзвинувачення вимагало, аби суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання, додавши, що процес продовжиться 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав, і з 4 березня починає суху голодовку.