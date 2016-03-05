У Полтаві патрульні поліцейські прийняли присягу (фото)

Сьогодні в Полтаві на площі перед облдержадміністрацією патрульні поліцейські принесли присягу.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова ОДА Валерій Головко та інші посадові особи.

Виступаючи перед присутніми, Аваков заявив, що присягу сьогодні склали 245 осіб, 36 з яких служили в зоні проведення антитерористичної операції.

Своєю чергою Яценюк наголосив, що 20% нових патрульних поліцейських Полтави — це жінки і привітав їх з 8 березня.

Він також попросив полтавців підтримати нову патрульну поліцію.

«Полтава — 16-те місто, де починає працювати нова патрульна поліція. Патрульна поліція — це нова культура спілкування з людьми і нова норма відповідальності перед людьми», - сказав Яценюк.

Також Яценюк і Аваков вручили 50 співробітникам поліції сертифікати на квартири.

Після церемонії принесення присяги прем'єр і міністр ознайомилися з технікою, виробленою «АвтоКрАзом», яка використовується в зоні АТО.