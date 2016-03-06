В Одесі групу військових затримали за підозрою у вуличному пограбуванні

Про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні патрульної поліції Одеси у Facebook.

Згідно з ним, опівночі екіпаж патрульної поліції отримав інформацію щодо пограбування на вулиці Пантелеймонівській.

По приїзду патрульних стало відомо, що на компанію з чотирьох молодих людей, серед яких була дівчина, напали і пограбували - дівчину вдарили та викрали мобільний телефон.

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"Грабіжників також було четверо. Почавши пошук за вказаними прикметами, біля торгівельного центру "Острів" був затриманий молодик. Другого за допомогою правоохоронців затримали друзі дівчини. Інші двоє прийшли на допомогу своїм друзям до відділу поліції пізніше", - сказано в повідомленні.

Правопорушників, які були на підпитку, доставили до відділення поліції. Під час встановлення осіб з’ясувалося, що затриманні являються офіцерами однієї з військових частин Одеси.

Молодиків передали слідчо-оперативній групі відділку поліції та повідомили керівництво військової частини.