На Житомирщині спалили будинок депутата облради (фото)

Про це Ніколайчук написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також виклав фотографії спаленого вщент будинку.

«Я успадкував будинок разом з 9-ма сотками землі. Протягом тривалого часу ряд впливових осіб намагалися його привласнити, але до сих пір в них нічого не вийшло і не вийде», - написав Ніколайчук.

Підпал свого будинку Ніколайчук пов’язує зі своєю громадсько-політичною та журналістською діяльністю.

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«Так, 4 березня я зацікавився темою нанесення тілесних ушкоджень місцевому жителю, який ледь вижив після того як його підрізали. Днем пізніше у моє поле зору потрапила подія бандитського нападу невідомих осіб, які зухвало трощили автомобілі місцевих таксистів битками… І, незважаючи на пасивність всіх служб та організацій, ми йшли проти бандитської системи, і будемо йти. Я як незалежний журналіст та депутат Житомирської обласної ради завжди буду на захисті прав і свобод громадян, і ніхто ніколи мене не залякає!», - наголосив Ніколайчук.

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У Головному управління Нацполіції в Житомирській області УНІАН повідомили, що за фактом підпалу будинка депутата правоохоронцями проводиться перевірка, встановлюються усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року Ніколайчука побили. Він припустив, що напад скоєно через його боротьбу з «бурштиновою мафією».