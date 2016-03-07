"А у вас є такі офіцери?": У Харкові пікетують консульство Росії з вимогою звільнити Савченко (фоторепортаж)

Консульство РФ у Харкові з вимогою звільнити ув’язнену українську льотчицю Надію Савченко пікетують близько 50 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися о 17:00 навпроти російської дипустанови.

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Учасники пікету тримають національні прапори, портрети Савченко і плакати з написами «Україна – це Надія», «Надіє, їж», «А в вашій Рашці є такі офіцери?»

Організатори акції заявили, що вона відбуватиметься в Харкові щодня, принаймні, до 9 березня.

У заході взяв участь відомий письменник Сергій Жадан. На його переконання, подібними акціями українці можуть нагадати Росії та світу про ситуацію з незаконно ув’язненою Савченко.

«Є велика проблема, сьогодні ми маємо максимально мобілізуватися. Ми зараз говоримо, що кілька днів – і можемо втратити Надію. Для нас це буде важка втрата», - підкреслив Жадан.

Учасники пікету виконали перед консульством РФ гімн України. З дипломатичної установи до учасників ніхто не вийшов. Вхід до установи охороняли майже 20 поліцейських та нацгвардійців.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня прокурор вимагав судити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Cьогодні українських консулів допустили до Савченко у СІЗО, після її відвідування вони заявили, що стан здоров’я Надії погіршився. Однак українських медиків до неї не допускають.