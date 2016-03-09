У Києві знову пікетують посольство РФ з вимогою звільнити Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції скандують: "Наді волю" та "Путін фашист".

Учасники зібрання тримають у руках плакати з написами "Надія захищає Україну - Україно, захисти Надію", "Живи Надіє, ти потрібна Україні", "Путін, звільни Надію - суд в Гаазі тобі це зарахує" та інші.

Також мітингувальники тримають у руках державні прапори та прапори політичних партій "Батьківщина" та "Свобода".

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Час від часу мітингувальники співають державний гімн України.

Вздовж залізного паркану перед посольством Росії вишикувалися в два ряди правоохоронці. Також навколо мітингуючих присутні співробітники Національної поліції.

На мітингу присутні народні депутати від "Батьківщини" та лідери "Свободи".

Акція проходить мирно.

Як повідомляв УНІАН, російський суд на сьогоднішньому засіданні вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

Льотчиця заявила, що продовжить сухе голодування, оскільки вона вимагала від російського правосуддя оголосити вирок впродовж семи днів.

Водночас стан здоров'я Савченко, яка 4 березня розпочала сухе голодування, погіршився.