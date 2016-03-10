Макаревич, Жванецький та Шендерович прокоментували справу Савченко

Жоден із них не пристав на офіційну позицію кремлівської пропаганди, йдеться в сюжеті ТСН.

Музикант Андрій Макаревич заявив, що поважає Надію за мужність, однак жодної поради чи оцінки ситуації, що склалася в останні дні, давати не береться.

Сатирик Михайло Жванецький зізнався, що чекатиме, як розвиватимуться події.

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А письменник Віктор Шендерович заявив, що в цій справі задіяні неадекватні люди. "Ми маємо справу з людьми важко неадекватними. Я думаю, що в Кремлі рішення по Савченко може приймати лише Путін. Більше не залишилося жодної людини, яка змогла б сказати йому, що він робить фатальну для себе помилку", - сказав Шендерович.