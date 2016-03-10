На Закарпатті водії продовжують блокування руху на українсько-словацькому кордоні (фоторепортаж)

Сьогодні, 10 березня, блокування українсько-словацького кордону на Закарпатті продовжують до 30 автомобілів, повідомляє Mukachevo.net.

Також зауважується, що наразі рух блокують автомобілі, які не були помічені вчора.

Попередньо о 10:00 мав розпочатися круглий стіл з протестувальниками в ОДА за участі керівництва митниці та області.

Читайте такожНа Закарпатті затримали автомобіль з 300 кілограмами бурштину на 200 мільйонів (фото, відео)

Таким чином, блокування КПП «Ужгород» триває уже фактично добу. Паралельно з цим протести відбулися у середу також на КПП «Солотвино» (кордон з Румунією) та «Малий Березний» (кордон із Словаччиною).

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області близько 100 автомобілів з іноземними номерами зранку 9 березня заблокували рух на КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Відзначається, що за кілька годин акції до активістів не підійшов ніхто з керівників митниці та влади Закарпаття.

Приводом для акції блокування стало повідомлення Закарпатської митниці ДФС України в Закарпатській області від 4 березня, що довідка з СТО про ремонт автомобіля більше не є підставою для відстрочки технічного перетину кордону, який є обов'язковим для автомобілів з іноземною реєстрацією.