Україна не повинна розраховувати на сценарій можливого розпаду РФ для повернення Криму - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зисельс сказав під час круглого столу «Статус півострова Крим та перспективи повернення його до складу України», організованого учасниками ініціативи «21 листопада», які пропагують в Україні європейські цінності та просувають українські цінності в Європі.

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Зисельс звернув увагу, що в історії немає прикладів, коли Росія коли-небудь повертала б щось захоплене.

“Просто так, добровільно, під тиском обставин, ніхто не віддавав з Росії ніколи з того, що було «нахапано» за останні 400 років чи більше навіть. Тому розраховувати на те, що можуть статись якісь позитивні сценарії, саме по собі не можливо. І єдиний сценарій, коли це може статися під впливом внутрішніх процесів у самій Росії, тобто якщо настане аналогічний колапсу Радянського Союзу колапс у Росії, якщо на це взагалі можна розраховувати і взагалі очікувати, я не впевнений, що це так”, - сказав Зисельс.

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У цьому зв’язку він звернув увагу, що у ЗМІ, з боку експертів і пересічних громадян можна почути сподівання, що через можливий колапс у Росії, Крим сам по собі повернеться. Зисельс вважає, що такі твердження невірні.

“Чого так? Що ми бачимо х аналогічних територій у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії? Це криміналізація, це мілітаризація цих територій, це контрабанда, це наркотрафік. Це очікує і Крим також, хоч Крим анексований, а ті території - ні. Але, враховуючи стан Росії сьогодні, це саме ми вже бачимо за два роки… Ось це, на жаль, очікує Крим”, - заявив виконавчий віце-президент Конгресу національних громад.

При цьому він висловив думку, що є й інші фактори, і для прикладу, американці не допустять розвалу Росії.

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“Бо для них страшна ситуація, коли ми маємо справу з уламками, розпеченими, озброєними ядерною зброєю. І американці зроблять все можливе, усі свої ресурси покладуть на те, щоб не дати Росії розпастися, і щоб залишити ці ядерні ресурси в одних контрольованих руках”, - пояснив Зисельс.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.