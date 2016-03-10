Україна не повинна розраховувати на сценарій можливого розпаду РФ для повернення Криму - експерт
Виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосип Зисельс вважає, що Україна не повинна розраховувати на сценарій можливого розпаду Російської Федерації для повернення окупованого Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зисельс сказав під час круглого столу «Статус півострова Крим та перспективи повернення його до складу України», організованого учасниками ініціативи «21 листопада», які пропагують в Україні європейські цінності та просувають українські цінності в Європі.
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Зисельс звернув увагу, що в історії немає прикладів, коли Росія коли-небудь повертала б щось захоплене.
“Просто так, добровільно, під тиском обставин, ніхто не віддавав з Росії ніколи з того, що було «нахапано» за останні 400 років чи більше навіть. Тому розраховувати на те, що можуть статись якісь позитивні сценарії, саме по собі не можливо. І єдиний сценарій, коли це може статися під впливом внутрішніх процесів у самій Росії, тобто якщо настане аналогічний колапсу Радянського Союзу колапс у Росії, якщо на це взагалі можна розраховувати і взагалі очікувати, я не впевнений, що це так”, - сказав Зисельс.
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У цьому зв’язку він звернув увагу, що у ЗМІ, з боку експертів і пересічних громадян можна почути сподівання, що через можливий колапс у Росії, Крим сам по собі повернеться. Зисельс вважає, що такі твердження невірні.
“Чого так? Що ми бачимо х аналогічних територій у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії? Це криміналізація, це мілітаризація цих територій, це контрабанда, це наркотрафік. Це очікує і Крим також, хоч Крим анексований, а ті території - ні. Але, враховуючи стан Росії сьогодні, це саме ми вже бачимо за два роки… Ось це, на жаль, очікує Крим”, - заявив виконавчий віце-президент Конгресу національних громад.
При цьому він висловив думку, що є й інші фактори, і для прикладу, американці не допустять розвалу Росії.
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“Бо для них страшна ситуація, коли ми маємо справу з уламками, розпеченими, озброєними ядерною зброєю. І американці зроблять все можливе, усі свої ресурси покладуть на те, щоб не дати Росії розпастися, і щоб залишити ці ядерні ресурси в одних контрольованих руках”, - пояснив Зисельс.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.
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