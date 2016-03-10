Відомо лише про 29 українських політв'язнів у Росії, але їх більше - Мін'юст

У Росії перебувають щонайменше 29 політичних в'язнів - громадян України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов під час брифінгу.

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«Ми говоримо про 28 українських політв'язнів з Криму. Плюс Надія Савченко. Також є люди з Донбасу. Але насправді цих людей більше, про багатьох ми просто не знаємо - публічною стає тільки невелика частина того, що відбувається там», - сказав він.

Пєтухов додав також, що російська сторона автоматично вважає кримчан громадянами Росії, тому існують проблеми з допуском до них українських консулів і з наданням їм правової допомоги з боку України.

У свою чергу міністр юстиції Павло Петренко нагадав, що Україна звернулася до Росії з проханням передати політв'язнів українській стороні.

Як повідомляв УНІАН. Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії щодо повернення на територію України Олега Сенцова, Юрія Солошенка, Олександра Кольченка і Геннадія Афанасьєва, незаконно засуджених у РФ.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до МЗС «підключитися до цієї справи, щоби західні партнери підтримали запит української сторони».