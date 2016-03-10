ГПУ пропонує допитати Януковича у режимі відеоконференції

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Радіо Свобода.

«Генеральною прокуратурою України стороні захисту Януковича направлено лист з пропозицією з’явитися до будь-якого посольства України за кордоном за місцем його перебування для можливості допиту в режимі відеоконференції або ж надати пояснення з приводу підозри через свого захисника у порядку, передбаченому частиною 8 статті 95 КПК України», – зазначили в ГПУ. Як заявили у відомстві, захист екс-президента на цей лист не відповів.

Крім того, у ГПУ повідомили, що від адвокатів знають про перебування Януковича в російському Ростові-на-Дону і направили офіційне звернення до влади Росії з проханням підтвердити цю інформацію і затримати Януковича для подальшої видачі Україні.

«У задоволенні одного клопотання відмовлено у зв’язку з нібито політичними мотивами звернення. Інші клопотання на цей час не розглянуто, що позбавляє орган досудового розслідування можливості провести з ним слідчі та інші процесуальні дії», – заявляють у прокуратурі.

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У ГПУ нагадали, що Януковичу повідомили про підозру у кількох справах, зокрема щодо заволодінням майном в особливо великих розмірах у «Межигір’ї», Сухолуччі, за фактами зловживання службовим становищем щодо «підписання і введення в дію ухвалених шляхом фальсифікації результатів голосування депутатів Верховної Ради України законів від 16.01.2014, спрямованих на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту», «за фактом створення ним злочинної організації і вчинення низки тяжких й особливо тяжких злочинів внаслідок чого у період січня – лютого 2014 року заподіяно смерть 77 особам і спричинено вогнепальні поранення понад 180 особам».

Крім того, підозру Януковичу повідомили у справі про отримання ним під виглядом авторської винагороди хабаря в понад 26,5 мільйона гривень і в справі «Укртелекому», додали в ГПУ.

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«У зв’язку із оскарженням Януковичем до Комісії з контролю за файлами Інтерполу і суду першої інстанції міста Ліон інформації, що стосується порушення ним ст. 2 та ст. 3 Конституції Інтерполу, Комісією тимчасово зупинений доступ до інформації в обліках Генерального секретаріату Інтерполу щодо міжнародного розшуку Януковича», – повідомили в прокуратурі, нагадавши, що Інтерпол оголосив Януковича у розшук за клопотанням прокуратури 12 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, рішення Євросоюзу про продовження на рік санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і його соратників набуло чинності в суботу, 5 березня. Як відомо, рішення продовжити санкції було прийнято 2 березня на рівні постійних представників країн-членів ЄС.