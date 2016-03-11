УНІАН-Підтримка: УНІАН просить перевірити факти вирубки лісів на Київщині

УНІАН звернувся в Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної ради та в Київське обласне і по Києву управління лісового та мисливського господарства з проханням перевірити факти вирубки, забруднення та нецільового використання лісового фонду в межах сіл Леніне, Козлов, Жовтневе, Строкова, Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Нагадаємо, жителі села Козлів Переяслав-Хмельницького району Київської області звернулися в УНІАН у рамках проекту «УНІАН-Підтримка» зі скаргами на неконтрольовану вирубку навколишніх лісів, появу в лісі обгороджених невідомими особами ділянок, на яких зведені будови, що нагадують елітну базу відпочинку і стихійні звалища сміття.

«Ліс просто знищується. А це – найближчий великий ліс від Києва на східному напрямку. Там повинен бути заповідник з рекреаційними зонами. І потрібно максимально зберегти те, що залишилося, інакше на його місці залишиться голий степ», - вважають вони.

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