Стрілянина та вибухівка: У Мукачеві біля школи невідомі влаштували розбірки, є поранені

За даними співробітників школи, перші постріли пролунали близько 13:15. Загалом пострілів було два, повідомляє Mukachevo.net.

За попередньою інформацією, перестрілка сталася між групою молодиків на авто та місцевим мешканцем. Перші були із зброєю, другий – з вибухівкою. Другого з кульовим пораненням госпіталізовано у лікарню. Молодики зникли з місця стрілянини на авто. Вибухівка не спрацювала.

Також, як зауважила керівник управління освіти Катерина Андялошій, усі учні, які наразі перебували в школі на навчанні (відпрацювання за 7 березня) у безпеці, і перебувають під наглядом керівництва школи та вчителів.

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Як повідомили у Мукачівської ЦРЛ, близько 13:30 до лікарні доставили місцевого мешканця з вогнепальним пораненням бедрової артерії. Його привезли без документів. Пораненого виявив його товариш, який знайшов його з нерозірваною гранатою у руках.

За неофіційною інформацією від правоохоронців, поранений учасник інциденту фігурує у справах по наркоторгівлі і має прізвизько "Мучо". Це, наразі, і є пріоритетною версією првоохоронців.