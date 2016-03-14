Українців немає серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту в Туреччині - посольство

10:12, 14 березня 2016
Суспільство
182 0

Громадян України немає серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту в столиці Туреччини.

REUTERS

Про це повідомляє посольство України в Туреччині на своєму сайті. «За даними правоохоронних органів Анкари, громадян України серед загиблих чи постраждалих внаслідок теракту немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕрдоган засудив вибух в Анкарі і пообіцяв покінчити з тероризмом

Посольство України в Туреччині рішуче засуджує жахливий терористичний акт, який стався 13 березня 2016 року в м. Анкара. «Висловлюємо співчуття рідним загиблих та бажаємо швидкого одужання всім постраждалим», - зазначають в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих внаслідок вибуху, який пролунав напередодні в центрі столиці Туреччини, зросла до 34 осіб, поранені щонайменше 125 осіб.

За попередніми даними, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з автобусною зупинкою. За словами представника турецьких силових структур, на даний момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальності за атаку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter