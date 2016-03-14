Українців немає серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту в Туреччині - посольство

Про це повідомляє посольство України в Туреччині на своєму сайті. «За даними правоохоронних органів Анкари, громадян України серед загиблих чи постраждалих внаслідок теракту немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕрдоган засудив вибух в Анкарі і пообіцяв покінчити з тероризмом

Посольство України в Туреччині рішуче засуджує жахливий терористичний акт, який стався 13 березня 2016 року в м. Анкара. «Висловлюємо співчуття рідним загиблих та бажаємо швидкого одужання всім постраждалим», - зазначають в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих внаслідок вибуху, який пролунав напередодні в центрі столиці Туреччини, зросла до 34 осіб, поранені щонайменше 125 осіб.

За попередніми даними, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з автобусною зупинкою. За словами представника турецьких силових структур, на даний момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальності за атаку.