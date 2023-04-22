Багато є загиблих, багато контужених, яких відмовляються лікувати, розповів місцевий волонтер про ситуацію в бригаді.

Родичі поранених військових зі 129-ї бригади Тероборони ЗСУ вийшли на мітинг у Кривому Розі. заявляють, що "поранених бійців не вивозять з позицій", кажуть про "незадовільні умови служби" в бригаді тощо, повідомляє "Суспільне".

Журналісти пишуть, що учасники акції перекрили проїжджу частину. Зокрема, звинувачують командування бригади у неналежному забезпеченні бійців, яких відправляють на "нуль".

Волонтер Віктор Миронов у коментарі "Суспільному" розповів, що разом з колегами підвозив допомогу бійцям 129-ої бригади. "Ситуація дуже складна. У нас бракує автівок для ввезення 200-их, бракує медикаментів, спорядження. Багато є загиблих, багато контужених, яких відмовляються лікувати. Хочемо дізнатися, чому наші хлопці без артпідтримки, без дронів, без нічних тепловізорів, хоча, за документами, вони є. Якщо вони стоять на першій лінії, то вони мають бути всім забезпечені", - розповів чоловік.

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Представники місцевої влади, зокрема Олександр Вілкул, та військового командування бригади відмовились від спілкування з мітингувальниками і журналістами. Мітингувальникам натомість запропонували звернутись до військової прокуратури з колективною заявою про те, що передане від Ради оборони майно не дійшло до військовослужбовців.

Втрати ЗСУ у війні з Росією - що відомо

Україна не розкриває втрат серед військовослужбовців, посилаючись на те, що ці дані на період війни є службовою інформацією.

Втім, ще у листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн під час одного зі своїх виступів заявила, що під час повномасштабного вторгнення РФ загинуло нібито 100 тисяч українських бійців. Слова фон дер Ляєн у Генштабі спростували.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи дані про втрати України, натякнув, що їх може бути менше, ніж кількість жертв лютневного землетрусу в Туреччині.

Водночас американська розвідка оцінює безповоротні втрати ЗСУ в 16-17,5 тисяч осіб. Однак росіяни відфотошопили "злиті" у мережу документи: привласнили російській армії українські втрати, а Україні натомість намалювали аж 71 тисячу вбитих.

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