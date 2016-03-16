Адвокат не може назвати строки повернення Савченко в Україну

Один з адвокатів незаконно утримуваної в Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін заявляє, що ситуація з поверненням його підзахисної в Україну в частині строків виглядає невизначено.

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Фейгін написав у Twitter: "Я перебуваю в Києві і, користуючись нагодою, хочу кілька міркувань передати українцям у зв'язку зі справою Надії Савченко. Питання звільнення Надії Савченко для мене загалом і в цілому зрозуміле, однак критично важливими є строки! Коли конкретно вона повернеться. Після оголошення вироку (немає сумніву в тому, що він буде обвинувальним із суворим покаранням) Надія має намір повернутися до голодування. Реальна ситуація зі звільненням Савченко з полону (а звідки, власне, ще?) в частині строків виглядає невизначено".

Довідка УНІАН. Савченко у РФ обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив розпочати оголошення вироку 21 березня.

Савченко з 4 по 10 березня проводила сухе голодування на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові.

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10 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Україна звернулася до ФРН з проханням направити в РФ лікарів для обстеження Савченко.

Українські медики майже тиждень перебували в Ростові-на-Дону, чекаючи дозволу відвідати Савченко. Проте 13 березня вони були змушені покинути РФ, отримавши від російської влади про відмову зустрічі із Савченко.

На сьогодні стан Савченко поліпшився.