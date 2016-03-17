Під Одесою вбили екс-депутата облради: обстріляли й кинули гранату (видео)
16:30, 17 березня 2016Суспільство
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У райцентрі Біляївка Одеської області невідомі зловмисники застрелили підприємця, депутата Одеської обласної ради від "Батьківщини" Миколу Атаманюка.
Чоловік помер від кульового поранення / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, надійшла оперативна інформація про те, що два озброєні зловмисники стріляли у чоловіка, а також кинули в нього гранату.
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"Напад стався на території місцевого готелю "Пристань". З місця пригоди зловмисники втекли на автомобілі. Чоловік помер від кульового поранення. Введений спецплан "Перехоплення", - зазначили у відділі.
На Одещині оголосили план "перехоплення" через вбивство Миколи Атаманюка
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