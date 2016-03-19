На Рівненщині керівництво поліції підозрюють у "кришуванні" незаконного видобутку бурштину

Як повідомили УНІАН у прес-ценрі СБУ, наряд поліції виявив в одному з урочищ групу "старателів", які трьома мотопомпами видобували бурштин.

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Правоохоронці викликали підкріплення, натомість їм зателефонували заступник та начальник райвідділу і наказали залишити місце видобутку. Поліцейські відмовилися виконувати протизаконний заказ, наполягаючи на необхідності приїзду слідчо-оперативної групи.

Через деякий час група на чолі з керівником одного з підрозділів Головного управління поліції у Рівненській області та очільниками райвідділу прибула на місце події. Із застосуванням тиску, вони "переконали" підлеглих не заважати протиправному видобутку бурштину та покинути урочище.

Співробітники спецслужби задокументували причетність поліцейського керівництва до "кришування" незаконного бізнесу.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.