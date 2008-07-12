Відкрився XIX Фестиваль української культури в Сопоті

У польському місті Сопот відкривався XIX Фестиваль української культури.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль проходить під патронатом Президентів Польщі та України. Організатори прогнозують, що в ньому візьмуть участь близько 600 виконавців

Зокрема, виступатимуть гурти Dollheads, ManSound та Мандри, а також Ніна МАТВІЄНКО та інші. В рамках фестивалю відбудеться концерт в пам’ять жертв Голодомору в Україні за участю Народного академічного хору "Думка", Симфонічного оркестру Польської Балтійської Філармонії ім. Фредеріка Шопена в Гданську. Цей концерт є частиною довготривалого міжнародного мистецького проекту під гаслом «Україна пам’ятає – світ визнає».

Протягом Фестивалю можна буде також купити українські книжки та диски, художні вироби народних майстрів з різних регіонів України, а також взяти участь у майстернях українських пісень та народного танцю. Найважливіша подія фестивалю – Етноджазовий концерт «Багато облич України – інспірації», який відбудеться увечері 13 липня.