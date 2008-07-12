Україна недоотримує від Росії більш як мільярд доларів щороку

Україна втрачає більш як мільярд доларів щорічно внаслідок заниженої ставки орендної плати для чорноморських баз Російської Федерації.

Такі результати показала проведена тижневиком «Дзеркало тижня» оцінка ринкової вартості оренди земель, об`єктів інфраструктури і морської акваторії, зайнятих підрозділами російського Чорноморського флоту.

За даними видання, на сьогодні орендна плата за гектар землі в прибережній зоні Криму становить близько 100 тисяч доларів. У той же час ЧФ РФ займає на півострові 3500 гектарів земель, що дає показник в 350 мільйонів доларів орендної плати на рік.

Крім того, російський флот експлуатує в АРК 127 причалів. Ринкова вартість річної оренди причалу для комерційних фірм у Криму становить 1,2 мільйона доларів.

З урахуванням вартості оренди акваторії в Севастополі і Феодосії, орендної плати за рекреаційні об`єкти, обладнані полігони і аеродроми, а також радіочастотний ресурс, загальну суму українських фінансових втрат «Дзеркало тижня» оцінює в 1,5 мільярда доларів.

Навіть в разі використання методу нормативної грошової оцінки вартості оренди землі, будівель і об`єктів інфраструктури, який дає фінансові показники значно нижчі, ніж реальні ринкові, орендна плата за базування ЧФ РФ повинна становити не менш як півмільярда доларів.

Водночас, відповідно до угоди про перебування ЧФ РФ на території України, остання як компенсацію за використання кримських земель і інфраструктури одержує лише 97,75 млн. доларів у вигляді списання державного боргу, відзначають експерти.