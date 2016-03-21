УНІАН-Підтримка: в облдержадміністрації відмовились перевіряти неконтрольовані вирубки лісу на Київщині

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації просить УНІАН звернутися до Державної екологічної інспекції в Київській області для перевірки ділянки лісу у межах сіл Леніно, Козлів, Жовтневе, Строкова, Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області на предмет стихійних сміттєзвалищ та неконтрольованих вирубок лісу.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації повідомив УНІАН, що подібні перевірки не входять до компетенції Департаменту. Він лише «забезпечує реалізацію на території Київської області держполітики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) на території Київської області, забезпечення екологічної та у межах компетенції радіаційної безпеки».

Зважаючи на це, УНІАН звернувся з відповідним запитом до Державної екологічної інспекції в Київській області.

Нагадаємо, жителі села Козлів Переяслав-Хмельницького району Київської області звернулися в УНІАН у рамках проекту «УНІАН-Підтримка» зі скаргами на неконтрольовану вирубку навколишніх лісів, появу в лісі обгороджених невідомими особами ділянок, на яких зведені будови, що нагадують елітну базу відпочинку і стихійні звалища сміття.

«Ліс просто знищується. А це – найближчий великий ліс від Києва на східному напрямку. Там повинен бути заповідник з рекреаційними зонами. І потрібно максимально зберегти те, що залишилося, інакше на його місці залишиться голий степ», - вважають вони.

***Новий проект провідного інформаційного агентства країни – «УНІАН-Підтримка» - створений, щоб допомогти українцям у вирішенні будь-яких проблем. Проект не концентрується виключно на питаннях у площині «громадянин-влада», команда агентства готова допомогти і в ситуаціях буденного характеру. Кожен може звернутися в редакцію з проблемою, яка його хвилює, навіть якщо це невдоволення складом Верховної Ради або нетверезим електриком з ЖЕКу, або іншими повсякденними життєвими ситуаціями.