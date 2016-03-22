У Житомирі склали присягу 229 патрульних поліцейських (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, присягу нові поліцейські приймали на майдані Корольова.

Участь у заході взяли заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, начальник обласного управління Нацполіції Валерій Рудик, голова Житомирської ОДА Сергій Машковський, мер Житомира Сергій Сухомлин та інші керівники, громадськість та молодь.

«Ви розпочинаєте свою роботу у надзвичайно складні часи, які переживає наша держава, але саме ви є символом патріотизму і чесності», – сказав під час виступу Машковський.

Він нагадав, що стати поліцейськими на Житомирщині хотіли дуже багато людей.

«З усіх претендентів відібрали 229 найкращих», – додав голова ОДА.

Сьогодні ввечері нові патрульні розпочнуть роботу у Житомирі.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі обласного управління Нацполіції, із 229 патрульних поліцейських - 197 чоловіків і 32 жінки, з них також 37 учасників антитерористичної операції на сході України, 2 нагороджені орденом " За мужність III ступеню", 1 майстер спорту міжнародного класу, 4 майстри спорту та 11 кандидатів у майстри спорту.

Усі новопризначені працівники пройшли навчання на курсах первинної професійної підготовки у тренінговому центрі ГУНП в Житомирській області. Керуватиме Управлінням патрульної служби у Житомирі лейтенант поліції Ігор Гусак.