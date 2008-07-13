Чотири гірники шахти ім.Маркса залишаються в Опіковому центрі

В Опіковому центрі Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.Гусака АМН України в Донецьку продовжують лікування 4 потерпілих гірників шахти ім. Карла Маркса, їхній стан вже задовільний.

Як передає корреспоондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Донецької облдержадміністрації.

Коли гірники поступили в Опіковий центр Інституту невідкладної і відновної хірургії, всі вони були в дуже важкому стані з травмами, опіками поверхні тіла і верхніх дихальних шляхів. Лікарі робили і продовжують робити все для їхнього одужання, підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. К.Маркса в Єнакієво стався вибух. У момент аварії під землею перебували 37 осіб. В результаті одна людина загинула, ще 29 осіб, зокрема робітники на поверхні, були госпіталізовані.

18 червня з лікарні був виписаний один постраждалий, а 26 червня ще 24 потерпілих.

Залишається невідомою доля 12 гірників. Роботи з ліквідації аварії на шахті тривають.