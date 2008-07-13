Як зберігати заощадження: золото подорожчало майже на 3%

Світові ціни на золото зросли у п`ятницю на торгах COMEX - підрозділі Нью-Йоркської товарної біржі - на 2% і досягли 960,60 дол. за тройську унцію, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомили в лондонському Сіті, в процесі біржових операцій останнього торгового дня цього тижня вони навіть піднялися до позначки 969,10 дол. Це найвищий ціновий показник починаючи з 19 березня.

Зростання вартості золота безпосередньо пов`язане і з зафіксованим у п`ятницю підвищенням цін на нафту до рекордних позначок, і з падінням вартості світового фондового ринку. У цій ситуації інвестори стали активніше скуповувати благородні метали як надійніший інструмент заощадження коштів порівняно з цінними паперами.

За підсумками торгів поточного тижня ціни на золото зросли на 2,9%.