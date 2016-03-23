На Рівненщині підполковник СБУ і працівник ДПС "кришували" бурштинові "копанки"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, 22 березня працівники відомства спільно зі співробітниками управління внутрішньої безпеки СБУ та за оперативної підтримки спецпідрозділу "Альфа" затримали двох посадовців, які систематично одержували неправомірну вигоду від жителів північних районів області.

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Встановлено, що підполковник СБУ та керівник одного із відділів Державної прикордонної служби в Рівненській області у 10-кілометровій прикордонній зоні сприяли незаконному видобутку бурштину, не реагуючи на незаконні операції та надавали незаконні вказівки підлеглим.

За місцем роботи та проживання вказаних посадовців, осіб, які здійснювали незаконний видобуток бурштину, вилучено 2 кг бурштину, 3 станки для його обробки, 2 мотопомпи, інше знаряддя та кошти, ймовірно, одержані внаслідок злочинної діяльності.

Слідчі прокуратури Рівненської області здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб).

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Обох посадовців правоохоронних органів затримали згідно зі ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.