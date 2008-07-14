На Миколаївщині зіткнулися Хонда, Форд, Опель і ВАЗ : постраждали 7 німців

Унаслідок ДТП на Миколаївщині постраждали семеро громадян Німеччини, серед яких п’ятеро дітей.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалі з травмами різних ступенів тяжкості були шпиталізовані до лікарень Миколаєва.

ДТП сталося 13 липня о 12:30 на 150 кілометрі автошляху „Одеса – Мелітополь – Новоазовськ”. Водій вантажного автомобіля „DAF” із напівпричепом різко загальмував, у результаті чого четверо легкових автомобілів – „Хонда”, „Форд”, „Опель” і „ВАЗ”, не витримавши безпечної відстані, зіткнулися між собою.

На місці пригоди працювала опергрупа Головного облуправління МНС.