На Миколаївщині зіткнулися Хонда, Форд, Опель і ВАЗ : постраждали 7 німців
10:52, 14 липня 2008Суспільство
1195
Серед поранених - п’ятеро дітей
Унаслідок ДТП на Миколаївщині постраждали семеро громадян Німеччини, серед яких п’ятеро дітей.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалі з травмами різних ступенів тяжкості були шпиталізовані до лікарень Миколаєва.
ДТП сталося 13 липня о 12:30 на 150 кілометрі автошляху „Одеса – Мелітополь – Новоазовськ”. Водій вантажного автомобіля „DAF” із напівпричепом різко загальмував, у результаті чого четверо легкових автомобілів – „Хонда”, „Форд”, „Опель” і „ВАЗ”, не витримавши безпечної відстані, зіткнулися між собою.
На місці пригоди працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter