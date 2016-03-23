В ОБСЄ заявили про відсутність прогресу в Мінську в питанні звільнення заручників

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік наголошує, що прогресу на переговорах в Мінську в питанні звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб немає, сторони мають намір розробити "дорожню карту" з цієї проблеми.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Робоча група з гуманітарних питань приділила особливу увагу проблемі звільнення осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. На жаль, консенсус по цьому питанню не був досягнутий. З метою прискорення процесу звільнення, сторони погодились розробити свого роду "дорожню карту" щодо звільнення та передачі утримуваних осіб", - наголосив Сайдік.