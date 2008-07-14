У Новобогданівці боєприпаси з артскладів крала охорона

У Запорізькій області порушено кримінальну справу за фактом незаконного поводження з боєприпасами відносно п’яти мешканців Новобогданівки, серед яких один діючий та один колишній співробітник ВОХР військової частини, розташованої в цьому селі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, кримінальну справу порушено за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомив начальник УБОЗ УМВС України в Запорізькій області Костянтин АНТОНОВ, учасники викритого злочинного угруповання протягом 2007-2008 років займалися розкраданням боєприпасів і вибухових речовин з територій артилерійських складів військової частини, розташованої в селі Новобогданівка Мелітопольського району.

Напередодні оперативники Запорізького УБОЗ затримали автомобіль ЛУАЗ під керуванням одного зі зловмисників, в якому було вилучено 20 кг вибухових речовин, 2 гранати Ф-1, 56 запалів до артилерійських снарядів та 300 кг фрагментів розірваних боєприпасів.

Під час обшуків у помешканнях інших учасників злочинного угруповання вилучено ще 15 кг вибухівки, 5 протипіхотних мін, 145 одиниць запалів до снарядів, близько тони фрагментів розірваних боєприпасів.