Комісія назвала попередню причину вибуху у прикарпатській лікарні

Причиною вибуху в Болехівській центральній міській лікарні Долинського району Івано-Франківської області міг стати витік газу із підземного газопроводу.

Про це повідомляє Інформаційний центр Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Зокрема, йдеться у повідомленні, за попередніми даними, нещасний випадок стався в результаті витоку газу із підвідного підземного газопроводу низького тиску та проникнення його в підвальне приміщення корпусу терапевтичного відділення лікарні. Вибух стався під час включення слюсарем-сантехніком насосу для подачі води.

За даними інформцентру, Комісія територіального управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області продовжує розслідувати причини вибуху у Болехівській центральній міській лікарні.

Як повідомлялося, 11 липня об 11.20 у Болехівській лікарні пролунав вибух. Вибухова хвиля зруйнувала перекриття і підлогу першого поверху. У результаті загинули 2 пацієнтів, ще 8 травмовано, в тому числі 3 працівники цього лікувального закладу.