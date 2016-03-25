Тіло адвоката Грабовського знайдено у Черкаській області - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас співрозмовник агентства не уточнив будь-яких інших деталей.

У свою чергу в управлінні поліції Київщини спростували інформацію колеги Грабовського адвоката Оксани Соколовської, що тіло чоловіка було знайдено на території столичного регіону.

"До управління поліції Київської області не надходило будь-яких повідомлень щодо виявлення тіла адвоката Грабовського", - зазначили в поліції.

Читайте такожЗМІ дізналися, як правоохоронцям вдалося знайти місце поховання тіла адвоката Грабовського

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що тіло Грабовського зі слідами каліцтв було виявлено ще вчора. Місце поховання показали правоохоронцям підозрювані, вже зізналися в його вбивстві.

Наразі існує дві прямо протилежні версії того, хто стоїть за вбивством: згідно з першою, операція була спланована колишніми українцями і спецслужбами РФ для створення картинки на підсумковій стадії судового розгляду справи щодо російських спецназівців. За другою версією, яку озвучували співробітники Грабовського, до викрадення адвоката російського ГРУшника можуть бути причетні українські силові структури

10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.