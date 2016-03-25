ЗМІ дізналися, як правоохоронцям вдалося знайти місце поховання тіла адвоката Грабовського

Місце поховання правоохоронцям показали підозрювані, які вже зізналися в його вбивстві, передає Страна.ua з посиланням на власні джерела.

Наразі існує дві прямо протилежні версії того, хто стоїть за вбивством.

Першу з них озвучив минулого тижня військовий прокурор Анатолій Матіос.

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За його словами, операція була спланована колишніми українцями і спецслужбами РФ для створення картинки на підсумковій стадії судового розгляду справи щодо російських спецназівців.

"Підозрюваний, який має відношення до зникнення цього адвоката Грабовського, навіть сам не усвідомлював того, як його використовували. Він дає свідчення", - додав Матіос.

Згідно з другою версією, яку озвучували співробітники Грабовського, до викрадення адвоката російського ГРУшника можуть бути причетні українські силові структури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.