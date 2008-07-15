Київський штаб з вирішення транспортних проблем (список)

У столиці працюватиме міський штаб із ситуативного вирішення транспортних проблем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

«Наразі вже готовий відповідний проект розпорядження, де враховано положення про міський штаб та його склад. Відповідно до покладених завдань, штаб розглядатиме заяви мешканців міста з громадських проблем дорожньо-транспортного комплексу, що надходять до Служби допомоги мера киянам «0-51» та прийматиме відповідні рішення щодо їх усунення. Крім того, штаб розроблятиме проекти міських програм та заходів, спрямованих на вирішення транспортних проблем, контролюватиме їх виконання тощо», - поінформував Д.БАСС.

Він додав, що штаб функціонуватиме при Київській міській державній адміністрації.

Згідно з проектом розпорядження, до складу міського штабу із ситуативного вирішення транспортних проблем у місті Києві увійдуть начальник Головного управління транспорту КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ, генеральний директор КК «Київавтодор» Георгій ГЛІНСЬКИЙ, генеральний директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ, начальник Головного управління економіки та інвестицій КМДА Марина ЛУКАШИНА, начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ, начальник Комунальної служби перевезень КМДА Сергій МУШТА, директор КП «Київтранспарксервіс» Олена ПОЛІЩУК, директор КП «Київдорсервіс» Василь СТУС та інші. Очолюватиме штаб Д.БАСС.