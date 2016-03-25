Росіянин повідомив про вибухівку на борту літака "Дубай-Київ", яку він планує підірвати - СБУ (фото)
15:36, 25 березня 2016Суспільство
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СБУ затримала мінера літака авіарейсу "Дубай-Київ".
Правоохоронці встановили та затримали мінера / facebook.com/SecurSerUkraine
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Росії, який повідомив про мінування літака авіарейсу "Дубай-Київ".
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Правоохоронці встановили та затримали мінера – одного з пасажирів рейсу – відразу після приземлення в аеропорту "Київ". Наразі з ним працюють співробітники спецслужби.
Решта пасажирів евакуйовані, фахівці перевіряють літак на наявність вибухівки.
Зазначимо, що через деякий час запис про мінера та вкладені фото були видалені на сторінці СБУ в Facebook.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
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