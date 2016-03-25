Росіянин повідомив про вибухівку на борту літака "Дубай-Київ", яку він планує підірвати - СБУ (фото)

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Росії, який повідомив про мінування літака авіарейсу "Дубай-Київ".

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Правоохоронці встановили та затримали мінера – одного з пасажирів рейсу – відразу після приземлення в аеропорту "Київ". Наразі з ним працюють співробітники спецслужби.

Решта пасажирів евакуйовані, фахівці перевіряють літак на наявність вибухівки.

Зазначимо, що через деякий час запис про мінера та вкладені фото були видалені на сторінці СБУ в Facebook.