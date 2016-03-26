Росія готує черговий гумконвой на Донбас
Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
МНС Росії приступило до формування 51-ї автоколони з гуманітарною допомогою для Донбасу.
Про це повідомив голова відомства Володимир Пучков, передає ТАСС.
"У даний час почалося формування колони, в тому числі на території Ногінського рятувального центру. Але дата відправлення поки не визначена", - сказав він журналістам, пояснивши, що дата узгоджується з українськими колегами і міжнародними організаціями.
Пучков підкреслив, що допомога Донбасу буде продовжена, в зв'язку з цим в МНС затверджені плани відправки колон.
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Як повідомляв УНІАН, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої".
Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
Українські правоохоронці заявляли про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.
У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".