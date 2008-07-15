Черновецький хоче художнього освітлення доріг, мостів та будинків

Київський міський голова підписав розпорядження про розробку Програми з освітлення доріг, мостів, будинків і пам’яток столиці та «Світлового плану Києва».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідно до розпорядження, «КК «Київавтодор», як замовник розробки вказаної Програми, на тендерних засадах визначить генеральну проектну організацію з розробки Програми, а також генеральну підрядну організацію з реалізації заходів цього документу.

Згідно з розпорядженням, до зовнішнього художнього освітлення будинків і споруд залучатимуть і замовників розміщення рекламних площ. Відповідні пропозиції вноситиме Головне управління з питань реклами КМДА.

Контролювати стан художнього освітлення споруд та пам’яток культурної спадщини доручено Головному управлінню контролю за благоустроєм КМДА.

Розпорядженням також затверджено склад комісії з координації та контролю за станом розробки і реалізації Програми. Головою комісії призначено першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Нагадаємо, що наразі в столиці триває реалізація адресної програми об’єктів капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в 2008 році, яка включає в себе модернізацію світлових об’єктів на вулицях міста, архітектурних пам’ятках, мостах та дорогах.