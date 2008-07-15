У Полтаві через матч за Суперкубок з футболу перекрили дороги
13:55, 15 липня 2008Суспільство
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Матч розпочнеться о 20.45
У Полтаві через проведення матчу за Суперкубок України з футболу перекритий рух на автомагістралях.
Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області, сьогодні з 12.00 перекритий рух автотранспорту по вулицях Незалежності, Балакіна, Козака, Войкова, Монастирській, Чорновіла, Остроградській, Сковороди.
Сьогодні в Полтаві на стадіоні "Ворскла" відбудеться матч за Суперкубок України між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк).
Зустріч обслуговуватиме німецька бригаді арбітрів на чолі з Вольфгангом ШТАРКОМ. Його помічниками будуть Ян-Хендрік ЗАЛЬВЕР і Фолькер Везель ШТАРК.
Матч розпочнеться о 20.45.
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