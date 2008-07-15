Мостобуду нашкодили недостовірною інформацією в ЗМІ

«ВАТ «Мостобуд» не займається і ніколи не займався демонтажем торгово-розважального центру «Троїцький» на площі перед столичним стадіоном «Олімпійський», заявив агентству УНІАН радник голови наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Віктор КОРОБКОВ, коментуючи інформацію, що з`явилася на початку тижня в ЗМІ.

14 липня одна з газет в огляді фондового ринку повідомила, що відразу після від`їзду інспекції УЄФА «Мостобуд» поновив роботи з демонтажу ТРК «Троїцький». Новина була опублікована разом з коментарями аналітика інвесткомпанії.

В.КОРОБКОВ назвав інформацію про причетність ВАТ «Мостобуд» до демонтажу «Троїцького» помилковою. «Інформація про те, що «Мостобуд» демонтує «Троїцький» - недостовірна. «Мостобуд» дійсно з 3 липня займається демонтажем конструкцій на НСК «Олімпійський», проте компанія проводить роботи виключно в межах національно-спортивного комплексу, при цьому кредитуючи реконструкцію головної футбольної арени Євро-2012 власним коштом. До «Троїцького» ж і всього, що відбувається навколо цього об`єкта, «Мостобуд» не має ніякого відношення. Там працюють інші компанії», - зазначив радник голови НР «Мостобуду».

В.КОРОБКОВ підкреслив, що автор недостовірної публікації і цитований ним аналітик не зверталися за роз`ясненнями чи уточненнями фактів до ВАТ «Мостобуд».

«Напевно, помилки завжди були і будуть, - зазначив радник голови наглядової ради «Мостобуду». – Але в різних помилок – різна ціна. В цьому разі ціна помилки висока, адже що спотворена інформація потрапила в огляд фондового ринку. А останній, як відомо, вельми чутливо реагує на публікації в ЗМІ».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня будівельна компанія ВАТ «Мостобуд» розпочала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві матчів Євро-2012. Вже демонтована чаша Олімпійського вогню, станом на 14 липня також демонтовано 30-тонне інформаційне табло на північній стороні стадіону, планується демонтувати аналогічне табло на південній стороні, а також ліхтарні щогли освітлення висотою понад 90 метрів, інформаційний для репортажу комплекс, ліфтова шахта заввишки понад 40 метрів. На думку експертів, «Мостобуд» здатний не лише в найстисліші терміни демонтувати необхідні конструкції стадіону і прилеглі до нього об`єкти, а й реконструювати головну спортивну арену Євро-2012.

Відкрите акціонерне товариство «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, понад 60 років лідирує в зведенні позакласних мостових споруд в Україні і СНД. Зокрема компанією збудовані всі київські мости і більшість мостових споруд в Україні.

Зараз «Мостобуд» виступає генпідрядником на будівництві Подільського мостового переходу в столиці, швидкісної автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі, бере участь у будівництві Дарницького залізнично-автомобільного моста. Раніше «Мостобуд» брав участь у будівництві НСК «Олімпійський», Українського дому та інших складних об`єктів.

З 2003 року обсяги будівельно-монтажних робіт, виконаних ВАТ «Мостобуд», зросли більш ніж у 8,5 раза і перевищили в 2007 році 1,1 млрд. грн.